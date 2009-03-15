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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Осер
Лион - Осер: обзор матча 15 марта 2009
Лион
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Осер
41'
И. Йелень
90'
Т. Каленберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Осер
Желтая карточка
У. Льорис
ГОЛ! 0:2!
Т. Каленберг
Пенальти не реализован!
С. Ангбар
Желтая карточка
Д. Никулаэ
Замена
К. Лежен
️️️️
В. Бирса
Замена
Ж. Берто
️️️️
К. Шафни
Замена
Я. Тафе
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Йелень
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
К. Шафни
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Бумсонг
ГОЛ! 0:1!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
19
Жуниньо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
Осер
1
Денис Петрич
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
6
Гроссо
4
Бумсонг
3
Крис
29
Клер
10
Эдерсон
28
Тулалан
17
Макун
19
Жуниньо
19
Дельгадо
9
Бензема
4-5-1
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
7
Каленберг
25
Шафни
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
27
Йелень
19
Дельгадо
9
Тафе
9
Тафе
19
Дельгадо
4
Бумсонг
24
Бодмер
24
Бодмер
4
Бумсонг
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
25
Шафни
23
Берто
23
Берто
25
Шафни
23
Бирса
22
Лежен
22
Лежен
23
Бирса
27
Йелень
21
Никулаэ
21
Никулаэ
27
Йелень
Остались в запасе
Лион
Осер
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Лион - Осер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:05 (в записи)
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