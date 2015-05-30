Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)

Балтика - Шинник

30.05.2015, Суббота, 14:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ, 34 тур Балтика - Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
...
  • Читайте нас: 