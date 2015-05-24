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Судьи
Главный судья:
Михаил Белов (Нижний Новгород)

Балтика - Сибирь

24.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ, 33 тур Балтика - Сибирь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
17 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Сибирь 2:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
34 тур
25 апреля, пятница 20:00 Балтика 0:0 Сибирь
16 тур
1 октября, вторник 16:00 Сибирь 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
20 ноября, вторник 15:30 Сибирь 3:1 Балтика
6 тур
13 августа, понедельник 21:00 Балтика 0:3 Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 21 тур
12 августа, пятница 20:00 Балтика 0:1 Сибирь
Второй этап, 2 тур
7 апреля, четверг 16:00 Сибирь 3:0 Балтика
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 17:00 Сибирь 6:0 Балтика
9 тур
11 мая, понедельник 18:00 Балтика 0:3 Сибирь
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 16:00 Сибирь 1:1 Балтика
3 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Балтика 1:1 Сибирь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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