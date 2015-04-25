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Судьи
Главный судья:
Юрий Апонасенко (Москва)

Волгарь - СКА-Хабаровск

25.04.2015, Суббота, 17:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 29 тур Волгарь - СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа D
1 тур
13 февраля, пятница 19:45 Волгарь 4:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
13 тур
5 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
2 апреля, вторник 19:00 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
10 тур
6 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 3:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 42 тур
13 апреля, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 36 тур
27 октября, четверг 18:00 Волгарь 2:0 СКА-Хабаровск
Второй этап, 16 тур
17 июня, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
37 тур
24 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
17 тур
23 июня, среда 19:00 Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
38 тур
25 октября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 0:2 Волгарь
18 тур
27 июня, суббота 18:30 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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