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Судьи
Главный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)

Химик - Шинник

05.04.2015, Воскресенье, 14:00 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. ФНЛ, 26 тур Химик - Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
10 тур
13 сентября, суббота 14:00 Шинник 2:1 Химик
Россия. ФНЛ (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 15:00 Химик 0:2 Шинник
14 тур
16 сентября, понедельник 18:00 Шинник 4:0 Химик
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 2 тур
14 февраля, пятница 17:00 Химик 2:2 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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