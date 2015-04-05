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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)

Луч - Балтика

05.04.2015, Воскресенье, 09:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 26 тур Луч - Балтика
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа B
3 тур
16 февраля, понедельник 17:15 Луч 2:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
10 тур
13 сентября, суббота 20:00 Балтика 1:2 Луч
Россия. ФНЛ (2013/2014)
26 тур
9 марта, воскресенье 09:00 Луч 1:1 Балтика
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Балтика 1:0 Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 40 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Балтика 1:1 Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 20:00 Балтика 2:0 Луч
Второй этап, 12 тур
27 мая, пятница 12:00 Луч 0:0 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 12:00 Луч 2:1 Балтика
10 тур
13 мая, четверг 18:00 Балтика 1:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
31 тур
19 сентября, суббота 19:00 Балтика 1:2 Луч
11 тур
22 мая, пятница 12:00 Луч 2:0 Балтика
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 19:30 Балтика 3:0 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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