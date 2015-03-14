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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

Оренбург - Балтика

14.03.2015, Суббота, 13:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. ФНЛ, 22 тур Оренбург - Балтика
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 13-е место,
22 февраля, воскресенье 13:45 Балтика 1:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
6 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Балтика 2:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 13:00 Оренбург 2:0 Балтика
19 тур
18 октября, пятница 20:00 Балтика 2:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 49 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Балтика 2:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 20:00 Балтика 0:0 Оренбург
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 17:30 Оренбург 1:1 Балтика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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