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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Арсенал

07.02.2015, Суббота, 15:45 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 24 тур Тоттенхэм - Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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