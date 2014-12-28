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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 28 декабря 2014
Астон Вилла
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
90'
+2
Желтая карточка
Э. Джаккерини
78'
Замена
У. Бакли
️️️️
С. Вергини
73'
Желтая карточка
А. Джонсон
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Т. Клеверли
68'
Замена
Ж. Окоре
️️️️
К. Кларк
61'
57'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Ларссон
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
57'
56'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Красная карточка
Ф. Делф
49'
Желтая карточка
Р. Влаар
44'
19'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Л. Бридкатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
39
Риккардо Кольдер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
21
Хаттон
26
Кларк
12
Влаар
15
Санчес
18
Делф
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
20
Бентеке
18
Вайманн
4-4-2
25
Пантилимон
16
О'Ши
2
Вергини
2
Джонс
30
Браун
11
Джонсон
23
Бридкатт
16
Гомес
7
Ларссон
26
Флетчер
13
Уикхэм
26
Кларк
5
Окоре
5
Окоре
26
Кларк
28
Н'Зогбиа
10
Бакуна
10
Бакуна
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Клеверли
7
Ларссон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Ларссон
23
Бридкатт
6
Каттермол
6
Каттермол
23
Бридкатт
2
Вергини
11
Бакли
11
Бакли
2
Вергини
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
39
Риккардо Кольдер
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
39
Риккардо Кольдер
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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