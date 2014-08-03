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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Спорт Ресифи
Фигейренсе - Спорт Ресифи: обзор матча 03 августа 2014
Фигейренсе
03.08.2014, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
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Статистика матча Фигейренсе - Спорт Ресифи
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0
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Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
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1 : 0
28.11.2016
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20.11.2016
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07.11.2016
Фигейренсе
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Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
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