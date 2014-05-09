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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ланус - Боливар
Ланус - Боливар: обзор матча 09 мая 2014
Ланус
09.05.2014, пятница, 02:45
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Боливар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ланус - Боливар
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0
0
Желтые карточки
0
0
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