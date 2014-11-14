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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Финляндия
Венгрия - Финляндия: обзор матча 14 ноября 2014
Венгрия
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
Финляндия
84'
З. Гера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Финляндия
85'
Замена
Э. Маркканен
️️️️
М. Халсти
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
Пас отдал
Г. Ловренчич
84'
82'
Замена
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
К. Шимон
77'
Желтая карточка
Б. Джуджак
76'
65'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
63'
Желтая карточка
А. Элек
59'
Замена
Д. Форро
️️️️
Р. Юхас
57'
54'
Желтая карточка
Я. Хурме
Желтая карточка
Д. Тошер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
6
Акош Элек
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
16
Роман Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
2
Патрик Поор
ЦЗ
13
Дьюла Форро
ЦЗ
8
Йожеф Варга
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
4-3-1-2
1
Кирай
2
Ланг
5
Фиола
23
Юхас
4
Кадар
7
Джуджак
9
Тошер
6
Элек
10
Гера
9
Салаи
2
Шимон
4-5-1
1
Градецки
3
Мойсандер
4
Тойвио
18
Уронен
22
Хурме
0
Халсти
16
Еременко
21
Хямяляйнен
14
Спарв
8
Хетемай
10
Пукки
23
Юхас
13
Форро
13
Форро
23
Юхас
2
Шимон
14
Ловренчич
14
Ловренчич
2
Шимон
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
0
Халсти
9
Маркканен
9
Маркканен
0
Халсти
Остались в запасе
Венгрия
Финляндия
2
Патрик Поор
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
8
Йожеф Варга
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
2
Патрик Поор
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
8
Йожеф Варга
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Венгрия - Финляндия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Групама Арена
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