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Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Сан-Марино
Словения - Сан-Марино: обзор матча 27 марта 2015
Словения
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 5 тур
6 : 0
Завершен
Сан-Марино
10'
Й. Иличич
49'
К. Кампль
50'
А. Струна
52'
М. Новакович
73'
Д. Лазаревич
88'
Б. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Сан-Марино
ГОЛ! 6:0!
Б. Илич
Пас отдал
В. Бирса
88'
84'
Замена
А. Голинуччи
️️️️
Х. Хирш
78'
Замена
Ф. Витаиоли
️️️️
А. Делла Валле
Замена
П. Стоянович
️️️️
М. Бречко
76'
75'
Желтая карточка
А. Сельва
ГОЛ! 5:0!
Д. Лазаревич
73'
Замена
Р. Берич
️️️️
Й. Иличич
72'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Кирм
60'
56'
Желтая карточка
М. Палацци
56'
Замена
М. Баттистини
️️️️
Л. Този
ГОЛ! 4:0!
М. Новакович
Пас отдал
А. Струна
52'
ГОЛ! 3:0!
А. Струна
Пас отдал
М. Новакович
50'
ГОЛ! 2:0!
К. Кампль
49'
40'
Желтая карточка
Д. Симончини
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
В. Бирса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
10
Вальтер Бирса
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Словения
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Алеш Мертель
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Сан-Марино
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
3-5-2
1
Ханданович
6
Илич
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
14
Куртич
15
Струна
20
Кампль
10
Бирса
7
Иличич
11
Новакович
3-2-1-4
23
Бенедеттини
5
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
6
Делла Валле
18
Мацца
21
Този
7
Витаиоли
20
Сельва
2
Бонини
17
Хирш
17
Кирм
14
Лазаревич
14
Лазаревич
17
Кирм
2
Бречко
20
Стоянович
20
Стоянович
2
Бречко
7
Иличич
9
Берич
9
Берич
7
Иличич
6
Делла Валле
4
Витаиоли
4
Витаиоли
6
Делла Валле
21
Този
21
Баттистини
21
Баттистини
21
Този
17
Хирш
17
Голинуччи
17
Голинуччи
17
Хирш
Остались в запасе
Словения
Сан-Марино
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
1
Ян Облак
ВР
16
Нейц Видмар
ВР
3
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
22
Алеш Мертель
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
Остались в запасе
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Словения - Сан-Марино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
Стожице
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