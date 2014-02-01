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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 01 февраля 2014
Спартак
01.02.2014, суббота, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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