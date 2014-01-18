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Польша - Норвегия

18.01.2014, Суббота, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:30 Польша 1:0 Норвегия
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