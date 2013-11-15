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Польша - Словакия

15.11.2013, Пятница, 23:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

26 мая, суббота 19:00 Словакия 0:1 Польша
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
10 тур
14 октября, среда 22:30 Польша 0:1 Словакия
4 тур
15 октября, среда 22:30 Словакия 2:1 Польша
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