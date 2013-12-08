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Расписание матчей
Испания. Кубок
Химнастик - Валенсия
Химнастик - Валенсия: обзор матча 08 декабря 2013
Химнастик
08.12.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Химнастик - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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