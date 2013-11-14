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Расписание матчей
Мексика - Новая Зеландия
Мексика - Новая Зеландия: обзор матча 14 ноября 2013
Мексика
14.11.2013, четверг, 00:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф
5 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Новая Зеландия
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0
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Желтые карточки
0
0
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Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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