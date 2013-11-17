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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Бразилия
Гондурас - Бразилия: обзор матча 17 ноября 2013
Гондурас
17.11.2013, воскресенье, 04:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
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19.11.2025
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Никарагуа
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14.11.2025
Гондурас
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
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17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Япония
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14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
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