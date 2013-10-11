Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Япония
Сербия - Япония: обзор матча 11 октября 2013
Сербия
11.10.2013, пятница, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Новости команд
Все
Сербия
Япония
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
12:17
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
Вчера, 17:55
2
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
12:17
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
Вчера, 17:55
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
Вчера, 00:42
2
Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+