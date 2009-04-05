Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 05 апреля 2009
Эспаньол
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
13'
И. Алонсо
40'
И. Де Ла Пенья
90'
Ф. Руфете
43'
Н. Лассад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
ГОЛ! 3:1!
Ф. Руфете
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Нене
Замена
Ф. Руфете
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Рики
️️️️
Н. Лассад
Замена
Роман
️️️️
И. Алонсо
Замена
П. Альварес
️️️️
П. Амо
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
Д. Гонсалез Харке
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 2:1!
Н. Лассад
ГОЛ! 2:0!
И. Де Ла Пенья
ГОЛ! 1:0!
И. Алонсо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
25
Хоан Верду
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Роман
ЦП
10
Коро
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
4-3-3
13
Камени
3
Гарсиа
21
Харке
20
Санчес
2
Пареха
12
Нене
0
Де Ла Пенья
16
Уртадо
23
Тамудо
24
Алонсо
7
Кальехон
3-2-2-1-1
1
Арансубиа
15
Лауре
22
Лопо
0
Пабло Амо
83
Зе Каштру
16
Луис
6
Де Гузман
7
Лафита
25
Верду
11
Лассад
24
Алонсо
15
Роман
15
Роман
24
Алонсо
23
Тамудо
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
7
Кальехон
7
Руфете
7
Руфете
7
Кальехон
7
Лафита
21
Валерон
21
Валерон
7
Лафита
0
Пабло Амо
14
Альварес
14
Альварес
0
Пабло Амо
11
Лассад
11
Рики
11
Рики
11
Лассад
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Тинтин Маркес
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
10
Коро
АП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Новости команд
Все
Эспаньол
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+