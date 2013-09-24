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Фулхэм - Эвертон

24.09.2013, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Фулхэм - Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 18:00 Эвертон 1:0 Фулхэм
10 тур
3 ноября, суббота 19:00 Фулхэм 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 18:00 Эвертон 4:0 Фулхэм
9 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Фулхэм 1:3 Эвертон
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
27 января, пятница 23:59 Эвертон 2:1 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:1 Фулхэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Фулхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Эвертон 2:1 Фулхэм
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:15 Фулхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Фулхэм 0:2 Эвертон
11 тур
1 ноября, суббота 15:45 Эвертон 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
30 тур
16 марта, воскресенье 16:30 Фулхэм 1:0 Эвертон
16 тур
8 декабря, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Фулхэм
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