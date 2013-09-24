Фулхэм - Эвертон

|35 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Фулхэм
|10 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Фулхэм
|2:2
|Эвертон
|35 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Фулхэм
|10 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Фулхэм
|2:2
|Эвертон
|36 тур
|28 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|4:0
|Фулхэм
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Фулхэм
|1:3
|Эвертон
|30 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Эвертон
|2:1
|Фулхэм
|6 тур
|25 сентября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|36 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|2:1
|Фулхэм
|5 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:15
|Фулхэм
|2:1
|Эвертон
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Фулхэм
|0:2
|Эвертон
|11 тур
|1 ноября, суббота
|15:45
|Эвертон
|1:0
|Фулхэм