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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Понте-Прета - Крузейро
Понте-Прета - Крузейро: обзор матча 25 августа 2013
Понте-Прета
25.08.2013, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Понте-Прета - Крузейро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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Крузейро
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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