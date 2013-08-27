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Сандерленд - Милтон Кинс Донс

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Сандерленд - Милтон Кинс Донс
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
3 раунд
25 сентября, вторник 22:45 Милтон Кинс Донс 0:2 Сандерленд
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