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Болонья - Брешиа

17.08.2013, Суббота, 22:45 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Кубок, 3 раунд Болонья - Брешиа
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 20:00 Брешиа 3:1 Болонья
12 тур
14 ноября, воскресенье 17:00 Болонья 1:0 Брешиа
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