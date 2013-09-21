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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Акжайык - Тобол
Акжайык - Тобол: обзор матча 21 сентября 2013
Акжайык
21.09.2013, суббота, 16:00
Казахстан. Финальный раунд, группа B, 5 тур
1 : 3
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акжайык - Тобол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Батыр
3 : 0
25.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
Акжайык
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Петра Атояна
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