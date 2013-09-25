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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Шальке-04
Дармштадт - Шальке-04: обзор матча 25 сентября 2013
Дармштадт
25.09.2013, среда, 22:30
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дармштадт - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
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Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
27.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
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