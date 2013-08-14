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Уэльс - Ирландия

14.08.2013, Среда, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Уэльс - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

8 февраля, вторник 22:45 Ирландия 3:0 Уэльс
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа D
17 тур
17 ноября, суббота 18:00 Уэльс 2:2 Ирландия
8 тур
24 марта, суббота 18:00 Ирландия 1:0 Уэльс
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