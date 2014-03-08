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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 08 марта 2014
Барнсли
08.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
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0
0
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0
0
Матчи команд
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2 : 0
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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