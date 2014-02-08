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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ипсвич Таун
Барнсли - Ипсвич Таун: обзор матча 08 февраля 2014
Барнсли
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
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Статистика матча Барнсли - Ипсвич Таун
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