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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 07 декабря 2013
Брайтон
07.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
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Статистика матча Брайтон - Лестер
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Матчи команд
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