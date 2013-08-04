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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Наполи - Порту
Наполи - Порту: обзор матча 04 августа 2013
Наполи
04.08.2013, воскресенье, 17:00
Кубок Emirates
1 : 3
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Порту
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0
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0
0
Матчи команд
Наполи
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Наполи
- : -
21.11.2026
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