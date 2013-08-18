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Белененсеш - Риу Аве

18.08.2013, Воскресенье, 19:00 мск Лиссабон, стадион До Рестело Португалия. Высшая лига, 1 тур Белененсеш - Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
27 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Белененсеш 0:0 Риу Аве
12 тур
5 декабря, суббота 22:15 Риу Аве 0:0 Белененсеш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 30 23 5 2 58:18 +40 74
2. Спортинг 30 20 7 3 54:20 +34 67
3. Порту 30 19 4 7 57:25 +32 61
4. Эшторил 30 15 9 6 42:26 +16 54
5. Насионал Ф 30 11 12 7 43:33 +10 45
6. Маритиму 30 11 8 11 40:44 -4 41
7. Витория 30 10 9 11 41:41 0 39
8. Академика 30 9 10 11 25:35 -10 37
9. Брага 30 10 7 13 39:37 +2 37
10. Гимараеш 30 10 5 15 30:35 -5 35
11. Риу Аве 30 8 8 14 21:35 -14 32
12. Арука 30 8 7 15 28:42 -14 31
13. Жил Висенте 30 8 7 15 23:37 -14 31
14. Белененсеш 30 6 10 14 19:33 -14 28
15. Пасуш де Феррейра 30 6 6 18 28:59 -31 24
16. Ольяненси 30 6 6 18 21:49 -28 24
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