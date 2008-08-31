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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Барселона
Нумансия - Барселона: обзор матча 31 августа 2008
Нумансия
31.08.2008, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нумансия - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
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Нумансия
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