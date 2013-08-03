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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лестер
Мидлсбро - Лестер: обзор матча 03 августа 2013
Мидлсбро
03.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
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Статистика матча Мидлсбро - Лестер
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