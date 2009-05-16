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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Энерги
Штутгарт - Энерги: обзор матча 16 мая 2009
Штутгарт
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Энерги
19'
Т. Хитцльшпергер
78'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Энерги
Желтая карточка
С. Ривич
Замена
Элсон
️️️️
Р. Хильберт
ГОЛ! 2:0!
Какау
Замена
Я. Шимак
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
М. Гомес
️️️️
Ч. Марика
Замена
В. Да Силва
️️️️
С. Ангелов
Замена
С. Ривич
️️️️
Э. Юла
Замена
И. Раделич
️️️️
Ч. Атан
Желтая карточка
М. Цвитанович
ГОЛ! 1:0!
Т. Хитцльшпергер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Энерги
25
Герхард Треммель
ВР
17
Даниэль Цибиг
ЛЗ
33
Марио Цвитанович
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
4
Мариуш Кукилка
ЛП
7
Тимо Рост
ОП
20
Яйи Шао
ЦП
13
Эрвин Скела
АП
20
Станислав Ангелов
АП
9
Эмиль Юла
ЦФ
29
Деннис Серенсен
ЦФ
Главный тренер
Боян Прашникар
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
19
Ян Шимак
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Энерги
23
Томислав Пиплица
ВР
6
Врагел Да Силва
ЦЗ
28
Иван Раделич
ЦЗ
16
Марко Курт
ЦП
25
Стивен Ривич
ЦП
6
Душан Васильевич
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-5-2
13
Леманн
23
Маньин
15
Дельпьер
23
Булахруз
19
Хильберт
28
Треш
0
Хитцльшпергер
13
Ланиг
10
Гебхарт
19
Марика
18
Какау
3-1-2-2-2
25
Треммель
33
Цвитанович
4
Атан
17
Цибиг
7
Рост
20
Шао
4
Кукилка
13
Скела
20
Ангелов
29
Серенсен
9
Юла
19
Хильберт
7
Элсон
7
Элсон
19
Хильберт
10
Гебхарт
19
Шимак
19
Шимак
10
Гебхарт
19
Марика
27
Гомес
27
Гомес
19
Марика
9
Юла
25
Ривич
25
Ривич
9
Юла
20
Ангелов
6
Да Силва
6
Да Силва
20
Ангелов
4
Атан
28
Раделич
28
Раделич
4
Атан
Остались в запасе
Штутгарт
Энерги
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
16
Марко Курт
ЦП
23
Томислав Пиплица
ВР
6
Душан Васильевич
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Боян Прашникар
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Курт
ЦП
23
Томислав Пиплица
ВР
6
Душан Васильевич
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Боян Прашникар
Статистика матча Штутгарт - Энерги
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
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