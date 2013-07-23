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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лутон Таун - Астон Вилла
Лутон Таун - Астон Вилла: обзор матча 23 июля 2013
Лутон Таун
23.07.2013, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лутон Таун - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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03.11.2026
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0 : 2
31.10.2026
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27.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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