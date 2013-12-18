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Адмира Ваккер - Зальцбург

18.12.2013, Среда, 23:30 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Австрия. Бундеслига, 21 тур Адмира Ваккер - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
12 тур
19 октября, суббота 18:30 Зальцбург 6:0 Адмира Ваккер
3 тур
3 августа, суббота 21:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Зальцбург 3:1 Адмира Ваккер
25 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 2:3 Зальцбург
16 тур
18 ноября, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
7 тур
1 сентября, суббота 20:30 Адмира Ваккер 0:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
20 тур
7 марта, среда 21:30 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Адмира Ваккер
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:3 Адмира Ваккер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
2 тур
27 октября, среда 22:30 Зальцбург 4:0 Адмира Ваккер
12 тур
24 октября, воскресенье 20:30 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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