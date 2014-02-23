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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 23 февраля 2014
Валенсия
23.02.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
64'
П. Алькасер
90'
Р. Везо
47'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
ГОЛ! 2:1!
Р. Везо
90'
85'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Пити
Желтая карточка
Д. Парехо
78'
77'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
Мичел
77'
75'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Мичел
️️️️
Ф. Картабия
73'
Желтая карточка
П. Алькасер
70'
69'
Замена
М. Перейра
️️️️
Я. Браими
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
64'
Замена
Жонас
️️️️
Э. Варгас
59'
56'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Кейта
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Желтая карточка
Ф. Картабия
42'
Желтая карточка
С. Кейта
25'
21'
Замена
М. Фато
️️️️
Ф. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
51
Ричард Боатенг
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Рики
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
21
Рубен Везо
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Кейта
10
Парехо
10
Картабия
11
Варгас
4-5-1
2
Роберто
12
Ньом
92
Коефф
24
Мурильо
2
Ангуло
4
Рико
36
Ресио
8
Браими
16
Итурра
10
Пити
19
Эль-Араби
10
Картабия
21
Мичел
21
Мичел
10
Картабия
11
Варгас
17
Жонас
17
Жонас
11
Варгас
20
Кейта
9
Алькасер
9
Алькасер
20
Кейта
10
Пити
20
Фулкье
20
Фулкье
10
Пити
4
Рико
28
Фато
28
Фато
4
Рико
8
Браими
7
Перейра
7
Перейра
8
Браими
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
51
Ричард Боатенг
ЦП
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Остались в запасе
51
Ричард Боатенг
ЦП
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Валенсия - Гранада
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
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