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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Боруссия М
Дармштадт - Боруссия М: обзор матча 04 августа 2013
Дармштадт
04.08.2013, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дармштадт - Боруссия М
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0
0
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0
0
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