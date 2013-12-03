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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Валансьен
Нант - Валансьен: обзор матча 03 декабря 2013
Нант
03.12.2013, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нант - Валансьен
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0
0
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0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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12 сентября
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