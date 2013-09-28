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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Эвиан - Бордо
Эвиан - Бордо: обзор матча 28 сентября 2013
Эвиан
28.09.2013, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эвиан - Бордо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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Эвиан
Бордо
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
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2025.01.02 23:11
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2024.08.27 22:55
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6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
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«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
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Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
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