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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Спартак-Нальчик - Сибирь

10.11.2013, Воскресенье, 16:00 мск Нальчик, стадион Спартак Россия. ФНЛ, 23 тур Спартак-Нальчик - Сибирь
Россия. ФНЛ (2013/2014)
5 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Сибирь 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ (2012/2013)
31 тур
6 мая, понедельник 18:00 Спартак-Нальчик 2:0 Сибирь
15 тур
8 октября, понедельник 16:00 Сибирь 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок ФНЛ 2013, группа B
3 тур
16 февраля, суббота 17:00 Спартак-Нальчик 0:0 Сибирь
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 20:45 Спартак-Нальчик 4:2 Сибирь
3 тур
27 марта, суббота 11:00 Сибирь 0:2 Спартак-Нальчик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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