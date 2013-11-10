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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Торпедо - Шинник

10.11.2013, Воскресенье, 15:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ, 23 тур Торпедо - Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
5 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
21 тур
12 ноября, понедельник 18:30 Шинник 3:2 Торпедо
5 тур
6 августа, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 50 тур
3 мая, четверг 18:30 Шинник 1:0 Торпедо
Второй этап, 43 тур
31 марта, суббота 13:00 Торпедо 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 18:30 Шинник 0:4 Торпедо
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
25 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
1 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Торпедо
10 тур
28 мая, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Шинник 3:1 Торпедо
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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