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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 03 мая 2014
Вердер
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Герта
48'
А. Хант
90+1'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
ГОЛ! 2:0!
А. Хант
Пас отдал
К. Фритц
90'
+1
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
81'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ф. Ди Санто
74'
73'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
С. Аллагуи
Замена
С. Макиади
️️️️
З. Юнузович
68'
Желтая карточка
Э. Элиа
67'
Желтая карточка
С. Гарсия
61'
61'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
61'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Ронни
55'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
Ф. Ди Санто
48'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-5-1
30
Вольф
8
Фритц
5
Калдирола
4
Предль
23
Гебре Селасси
3
Гарсия
14
Хант
11
Элиа
44
Баргфреде
16
Юнузович
9
Ди Санто
3-2-3-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Хосогаи
12
Ронни
8
Ндженг
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
16
Юнузович
16
Макиади
16
Макиади
16
Юнузович
9
Ди Санто
23
Кроос
23
Кроос
9
Ди Санто
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
12
Ронни
10
Мухтар
10
Мухтар
12
Ронни
9
Аллагуи
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
9
Аллагуи
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
Остались в запасе
Вердер
Герта
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Вердер - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
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