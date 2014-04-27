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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 27 апреля 2014
Аугсбург
27.04.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
6'
Х. Алтынтоп
32'
Х. Алтынтоп
42'
А. Хан
44'
Х. Вестерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Эссвайн
84'
77'
Желтая карточка
Т. Арслан
75'
Замена
К. Демирбай
️️️️
М. Бадель
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Мельдерс
72'
69'
Замена
П. Ирачек
️️️️
М. Янсен
61'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Маджио
59'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Д. Кор
️️️️
К. Фогт
46'
44'
ГОЛ! 3:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 3:0!
А. Хан
42'
ГОЛ! 2:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
А. Хан
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
П. Верхаг
6'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
24
Клаван
2
Верхаг
7
Фогт
35
Эссвайн
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
3-5-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
8
Ринкон
47
Бадель
30
Арслан
16
Иличевич
7
Янсен
10
Чалханоглу
33
Маджио
7
Фогт
31
Кор
31
Кор
7
Фогт
35
Эссвайн
17
Вернер
17
Вернер
35
Эссвайн
13
Мельдерс
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
47
Бадель
26
Демирбай
26
Демирбай
47
Бадель
7
Янсен
8
Ирачек
8
Ирачек
7
Янсен
33
Маджио
19
Зуа
19
Зуа
33
Маджио
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
20
Ронни Филп
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
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