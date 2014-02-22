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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 22 февраля 2014
Фрайбург
22.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 4
Завершен
Аугсбург
17'
Д. Шмид
73'
А. Мехмеди
7'
Т. Вернер
78'
П. Верхаг
85'
Х. Алтынтоп
90+4'
Д. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Д. Байер
87'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
К. Гюнтер
86'
85'
ГОЛ! 2:3!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
П. Верхаг
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ф. Клаус
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
П. Верхаг
Желтая карточка
Ф. Клаус
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Мехмеди
73'
67'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Ч. Донь-Вон
60'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Ж. Фернандес
22'
20'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
17'
16'
Желтая карточка
Д. Байер
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Хан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-3-1
1
Бауманн
25
Сорг
21
Хен
28
Гинтер
30
Гюнтер
7
Шмид
6
Фернандес
16
Дарида
30
Клаус
14
Мехмеди
3-2-2-2-1
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
7
Фогт
22
Озтрзолек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
30
Клаус
13
Коклен
13
Коклен
30
Клаус
18
Кальсен-Бракер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
7
Алтынтоп
30
Моравек
30
Моравек
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
35
Эссвайн
35
Эссвайн
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
27
Николас Хефлер
ОП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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