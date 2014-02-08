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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 08 февраля 2014
Вердер
08.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 5
Завершен
Боруссия Д
89'
Л. Айчичек
26'
Р. Левандовски
41'
Г. Мхитарян
48'
М. Фридрих
62'
Г. Мхитарян
85'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
ГОЛ! 1:5!
Л. Айчичек
89'
85'
ГОЛ! 0:5!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Хофманн
Замена
Л. Айчичек
️️️️
А. Хант
79'
77'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Л. Калдирола
70'
69'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
65'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Ройс
65'
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
62'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Ф. Ди Санто
55'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
55'
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Фридрих
41'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Левандовски
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Шмельцер
25'
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
4-5-1
30
Вольф
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
4
Предль
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
11
Элиа
7
Обраньяк
14
Хант
44
Баргфреде
9
Ди Санто
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
2
Фридрих
19
Папастатопулос
26
Пищек
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Шахин
18
Ройс
9
Левандовски
7
Обамеянг
9
Ди Санто
20
Кобылянски
20
Кобылянски
9
Ди Санто
14
Хант
33
Айчичек
33
Айчичек
14
Хант
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
18
Ройс
6
Гросскройц
6
Гросскройц
18
Ройс
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
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