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Судьи
Главный судья:
Маркус Шмидт (Штутгарт)

Вольфсбург - Ганновер-96

25.01.2014, Суббота, 18:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Германия. Бундеслига, 18 тур Вольфсбург - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2013/2014)
1 тур
10 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Ганновер-96 2:1 Вольфсбург
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 0:4 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
11 апреля, среда 22:00 Ганновер-96 2:0 Вольфсбург
13 тур
19 ноября, суббота 18:30 Вольфсбург 4:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Вольфсбург
4 тур
18 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Ганновер-96 0:1 Вольфсбург
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 4:2 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
33 тур
16 мая, суббота 17:30 Ганновер-96 0:5 Вольфсбург
16 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Вольфсбург 2:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
27 тур
5 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:2 Ганновер-96
10 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Ганновер-96 2:2 Вольфсбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 29 3 2 94:23 +71 90
2. Боруссия Д 34 22 5 7 80:38 +42 71
3. Шальке-04 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. Байер 34 19 4 11 60:41 +19 61
5. Вольфсбург 34 18 6 10 63:50 +13 60
6. Боруссия М 34 16 7 11 59:43 +16 55
7. Майнц 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. Аугсбург 34 15 7 12 47:47 0 52
9. Хоффенхайм 34 11 11 12 72:70 +2 44
10. Ганновер-96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Герта 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Вердер 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Айнтрахт Ф 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. Фрайбург 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. Штутгарт 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Гамбург 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. Нюрнберг 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Айнтрахт Бр 34 6 7 21 29:60 -31 25
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