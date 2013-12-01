Ганновер-96 - Айнтрахт

|25 тур
|10 марта, воскресенье
|18:30
|Ганновер-96
|0:0
|Айнтрахт
|8 тур
|20 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|3:1
|Ганновер-96
|25 тур
|10 марта, воскресенье
|18:30
|Ганновер-96
|0:0
|Айнтрахт
|8 тур
|20 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|3:1
|Ганновер-96
|18 тур
|16 января, воскресенье
|17:30
|Айнтрахт
|0:3
|Ганновер-96
|1 тур
|21 августа, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|26 тур
|13 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|2:1
|Ганновер-96
|31 тур
|9 мая, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:1
|Айнтрахт
|14 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|4:0
|Ганновер-96
|28 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|11 тур
|26 октября, пятница
|22:30
|Айнтрахт
|0:0
|Ганновер-96
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|29
|3
|2
|94:23
|+71
|90
|2.
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|80:38
|+42
|71
|3.
|Шальке-04
|34
|19
|7
|8
|63:43
|+20
|64
|4.
|Байер
|34
|19
|4
|11
|60:41
|+19
|61
|5.
|Вольфсбург
|34
|18
|6
|10
|63:50
|+13
|60
|6.
|Боруссия М
|34
|16
|7
|11
|59:43
|+16
|55
|7.
|Майнц
|34
|16
|5
|13
|52:54
|-2
|53
|8.
|Аугсбург
|34
|15
|7
|12
|47:47
|0
|52
|9.
|Хоффенхайм
|34
|11
|11
|12
|72:70
|+2
|44
|10.
|Ганновер-96
|34
|12
|6
|16
|46:59
|-13
|42
|11.
|Герта
|34
|11
|8
|15
|40:48
|-8
|41
|12.
|Вердер
|34
|10
|9
|15
|42:66
|-24
|39
|13.
|Айнтрахт Ф
|34
|9
|9
|16
|40:57
|-17
|36
|14.
|Фрайбург
|34
|9
|9
|16
|43:61
|-18
|36
|15.
|Штутгарт
|34
|8
|8
|18
|49:62
|-13
|32
|16.
|Гамбург
|34
|7
|6
|21
|51:75
|-24
|27
|17.
|Нюрнберг
|34
|5
|11
|18
|37:70
|-33
|26
|18.
|Айнтрахт Бр
|34
|6
|7
|21
|29:60
|-31
|25